В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма

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Научно-исследовательское судно приступило к бурению скважин на дне Азовского моря с целью поиска источников пресной воды для нужд Крыма.

Об этом сообщи вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», – цитирует Кабанова РИА Новости.

По словам замглавы крымского правительства судить о потенциальных запасах воды и ее качестве пока рано, соответствующие данные специалисты предоставят к июлюВ апреле этого года кабмин РФ выделил Росгеологии субсидию в размере 70 млн рублей на программу геологоразведочных работ в акватории Азовского моря. Геологоразведка запасов воды под дном Азовского моря будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

По предварительным данным Росгеологии, величина современного подруслового стока рек Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды в объеме до 0,5-1,2 млрд кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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