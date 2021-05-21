Происшествия
В Алуште вдвое выросло количество жалоб на укусы клещей
За неделю в Алуште обратились в Роспотребнадзор из-за укусов клещей десять человек. Эти данные более чем вдвое превышают показатели прошлого года.
Об этом сообщила и.о. начальника теротдела по Алуште управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Татьяна Еськова.
«Эти данные более чем в два раза выше показателей прошлого года (в мае 2020 года было 4 случая). К счастью, фактов заболеваемости энцефалитом не зарегистрировано», – сообщила Еськова.
Она призвала крымчан и гостей полуострова при посещении мест отдыха на природе пользоваться средствами защиты от клещей, а людям, проживающим в частных домах, посоветовала проводить обработку домов и прилегающих территорий.
При этом 2 мая сообщалось, что по состоянию на конец апреля с жалобами на укусы клещей обратились в два раза меньше крымчан, чем за аналогичный период прошлого года.
К сезону активности клещей, который в Крыму был объявлен с середины апреля, Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам профилактики «клещевых» инфекций.
Ранее сообщалось, что в Крыму начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний.
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