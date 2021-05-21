Ценник на квартиры в Крыму превысил миллиард рублей

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Спрос на недвижимость в Крыму за год вырос в 1,5 раза. А ценник на некоторые квартиры превысили 1 млрд рублей.

Сегодня на вторичном рынке Крыма выставлено на продажу около 9 тысяч квартир. Самая доступная из них находится в Джанкойском районе – за трешку просят всего 230 тысяч. Самая дорогая расположена, разумеется, в Ялте – ее стоимость 1 млрд 100 млн рублей.

Напомним, что Ялта занимает второе место в России после Москвы по стоимости жилого «квадрата» – 177 тысяч рублей. А средний ценник на квартиры здесь превышает 12 млн рублей.

«Крым, даже Ялта, все еще немного, но дешевле равноценной недвижимости в Сочи, – цитирует «Лента.ru» специалистов агентства недвижимости «Домус». – С точки зрения экономики: посетив Крым несколько раз, посчитав расходы на перелет, проживание, питание, люди приходят к выводу, что купив небольшую студию, они смогут «отбить» ее за 7-10 лет, и это если они только сами будут отдыхать, не сдавая».

Именно поэтому наибольшим спросом пользуются небольшие студии и компактные однокомнатные квартиры, желательно в домах, построенных не раньше 2005 года. Найти такое предложение сегодня трудно, рынок переполнен двушками советских времен.

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