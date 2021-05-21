Трубы подорожали: из-за чего тормозится строительство водовода в Крыму

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Подрядчик строительства тракта водоподачи от сброса в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи допустил срыв кассового плана из-за роста цен на строительные материалы.

Об этом шла речь на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.

Проектом предусмотрено строительство в три этапа 156 км трубопровода и пяти насосных станций. Стоимость проекта – 19,6 млрд рублей.

«В этом месяце допущено отклонение от кассового плана, оно вызвано приостановкой строительства линейной части из-за резкого удорожания основного материала трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Более чем на 50% выросла стоимость сырья для производства этой трубы единственным ее поставщиком в России», – сообщил представитель заказчика ГКУ «Инвестстрой».

По его словам, вопрос находится в «стадии поиска решения». Представитель заказчика заверил, что в следующем квартале отставание будет ликвидировано, а лимиты будут освоены до конца года.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк констатировал, что проблема удорожания работ из-за роста цен на стройматериалы актуальна и для других объектов.

«Сейчас федеральным министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства вносятся изменения в ФЗ-44 в связи с удорожанием материалов. Ждем от правительства поддержки», – сказал крымский премьер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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