Сводка о новых заражениях в Крыму

За 20 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4155 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 209 человек, выздоровевших за весь период – 39 601 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму. За 19 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 697 случаев коронавирусной инфекции, что на 2% ниже уровня прошлой недели.

В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом. Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.

В Крыму стало снижаться число новых заражений. За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.