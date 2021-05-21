Происшествия
Смертельное ДТП в Черноморском районе: погибла женщина
На трассе Черноморское – Евпатория вблизи села Новоивановка произошло столкновение легковых автомобилей, в результате которого погибла молодая женщина и пострадали несколько человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в пятницу около 15 часов дня.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по второстепенной дороге, со стороны села Кировское в направлении Новоивановки, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста», который двигался по главной дороге в сторону Евпатории », - поделились обстоятельствами аварии в ГИБДД.
В результате происшествия смертельно травмирована оказалась 33-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «Жигулей». Телесные повреждения также получили несовершеннолетний пассажир и водитель этого автомобиля. Оба пострадавших госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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