Смертельное ДТП в Черноморском районе: погибла женщина

На трассе Черноморское – Евпатория вблизи села Новоивановка произошло столкновение легковых автомобилей, в результате которого погибла молодая женщина и пострадали несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в пятницу около 15 часов дня.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по второстепенной дороге, со стороны села Кировское в направлении Новоивановки, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста», который двигался по главной дороге в сторону Евпатории », - поделились обстоятельствами аварии в ГИБДД.

В результате происшествия смертельно травмирована оказалась 33-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «Жигулей». Телесные повреждения также получили несовершеннолетний пассажир и водитель этого автомобиля. Оба пострадавших госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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