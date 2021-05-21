Синоптики предсказали Крыму теплые выходные

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Предстоящие выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Если смотреть по всему маю, то средняя температура все-таки превышает норму на 1,2 градусов. По осадкам – выпало 23% от нормы. В субботу Крым окажется в тыловой части циклонической депрессии. Местами будут кратковременные дожди, на востоке полуострова – дождь с грозой. Ночью температура воздуха +9…+14, днем +19…+24», - рассказал специалист.

Однако погода изменится уже с воскресенья. Небо очистится от туч, выйдет солнце и установится комфортная и теплая температура воздуха.

«Еще эхом уходящего циклона кое-где могут пройти небольшие дожди. Ночью +10…+15 градусов, в дневные часы солнечно, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Воздух прогреется до +20…+25», - уточнил собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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