Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +18
море +13

Общество

Синоптики предсказали Крыму теплые выходные

18:12 пятница, 21 мая 2021
Синоптики предсказали Крыму теплые выходные

фото © Новости Крыма

Предстоящие выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Если смотреть по всему маю, то средняя температура все-таки превышает норму на 1,2 градусов. По осадкам – выпало 23% от нормы. В субботу Крым окажется в тыловой части циклонической депрессии. Местами будут кратковременные дожди, на востоке полуострова – дождь с грозой. Ночью температура воздуха +9…+14, днем +19…+24», - рассказал специалист.

Однако погода изменится уже с воскресенья. Небо очистится от туч, выйдет солнце и установится комфортная и теплая температура воздуха.

«Еще эхом уходящего циклона кое-где могут пройти небольшие дожди. Ночью +10…+15 градусов, в дневные часы солнечно, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Воздух прогреется до +20…+25», - уточнил собеседник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 20 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 20 мая.

В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды. В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на среду 19 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 19 мая.

Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.

Власть
Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома

Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома видео

Коллектив компании «Топливный альянс» из Феодосии записал видеообращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой остановить беспредел крымского следственного управления.

Общество
Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ

Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ

По социальным сетям Крыма разошлось одиозное видео, на котором неадекватный мужчина объявил священную войну Федеральной службе безопасности.

Власть
В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей

В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей

Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Водный кризис
В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма

В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма

Научно-исследовательское судно приступило к бурению скважин на дне Азовского моря с целью поиска источников пресной воды для нужд Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации