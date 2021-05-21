Севастопольцы стали чаще брать кредиты: на что и сколько

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В Севастополе с начала года продолжает расти число кредитов, выданных банками физическим лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского отделения Южного главного управления Центрального банка России.

«За первый квартал 2021 года общий объем выданных кредитов физическим лицам увеличился в 1,3 раза и составил 5,5 миллиардов рублей», – сказали в пресс-службе.

Рост показателей во многом связан с увеличением числа ипотечных кредитов. Только за первые четыре месяца года банки Севастополя оформили свыше 500 таких договоров на общую сумму 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, это в 2,2 раза больше.

Эксперты связывают рост прежде всего с продлением государственной программы льготного кредитования на приобретение жилья. По мнению управляющего севастопольского отделения ЦБ Михаила Бежана, есть здесь заслуга и самих банков, которые на фоне усилившейся государственной помощи стали предлагать и свои собственные программы кредитования в этом сегменте.

При этом чаще люди обращаются в банки за потребительскими кредитами и кредитными картами, а также автокредитами, рассказали в кредитных организациях.

«Потребительские кредиты берут, как правило, на год. Их суммы обычно не превышают 100 – 120 тысяч рублей. Если это кредитные карты, то большинство граждан ограничивается лимитом 50 тысяч. Что касается займов на покупку автомобиля, то здесь суммы колеблются в районе 500 –700 тысяч. То есть люди предпочитают такие кредиты, которые они смогут достаточно быстро погасить», – отметили собеседники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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