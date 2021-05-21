Севастопольские дольщики ждут квартиры в доме более 20 лет

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Строительство многоквартирного дома на проспекте Генерала Острякова должны завершить в этом году.

Представители прокуратуры провели встречу с участниками долевого строительства дома на проспекте Генерала Острякова, 3, который начали возводить еще в 1998 году. До сих пор квартиры не получили более 50 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

МКД включен в реестр проблемных объектов. Застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Крымжелезобетон».

В городском правительстве приняли решение о «возможности достройки МКД во втором квартале текущего года», что прописано в дорожной карте.

Во время прокурорской проверки выявили, что для завершения строительных работ используют недостаточно сил и средств. Застройщика предупредили, что ему может грозить ответственность, в том числе уголовная, если он не выполнит обязанности перед дольщиками.

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