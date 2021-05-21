Россия пересмотрела правила въезда в Крым

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Россия пересмотрела ограничения на правила пересечения границы, которые были введены после начала пандемии коронавируса, изменения касаются въезда на крымский полуостров.

Как сообщается в распоряжении правительства России, расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которым разрешен въезд (супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные).

Как сообщили в Крымской правозащитной группе, также сняты ограничения на кратность выезда за пределы России через наземные пункты пропуска для россиян, имеющих вид на жительство в других государствах (либо иное гражданство), для лиц, проходящих обучение в зарубежных ВУЗах, для лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории иностранного государства.

Кроме того, соответствующим распоряжением правительства разрешен выезд из России через наземные пункты пропуска для адвокатов и участников судебных процессов на территории иностранного государства, а также для владельцев зарубежной недвижимости (если выезд осуществляется в то государство, где находится такое недвижимое имущество).

С 1 мая власти ужесточили правила въезда в Крым для иностранцев – которыми, с их точки зрения, являются и украинцы. Теперь те, кто хочет попасть на полуостров, должны дважды сдать тест ПЦР в течение первых пяти дней с интервалом не менее суток и затем зарегистрировать результаты на портале Госуслуг.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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