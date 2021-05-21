Прогноз погоды в Крыму на пятницу 21 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 21 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 75 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 73 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 14, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 15, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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