При строительстве дороги в Крыму нашли захоронения знати 1-го века

фото © Крыминформ

Могильник I-IV веков обнаружен в Севастополе при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида».

Об этом сообщил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Олег Шаров.

«Могильник Киль-дере римского времени первой половины I века и середины IV века. Он был разграблен в 2007-2008 году. Несмотря на то, что там открыто 420 погребений, из которых 395 полностью разграблены и уничтожены, тем не менее 30 погребений осталось сохраненных. Плюс вещи, которые не интересовали «черных археологов». В итоге набралось 2 300 предметов, которые дают абсолютно четкую дату и представление о том, кто такие были крымские скифы и сарматы, а также то, что они были беспокойными соседями Херсонеса, воевали и дружили с ним», – рассказал Шаров.

Количество найденных надгробий превышает число всех обнаруженных на юго-западе Крыма надгробий вместе взятых. «Они говорят о том, что очень высокого ранга люди были похоронены на этом холме. Это (могильник) знатных людей, людей, которые были связаны с Херсонесом этого времени», – отметил ученый.

Во время раскопок в зоне строительства восьмого этапа «Тавриды» нашли также уникальное поселение скотоводов и земледельцев бронзового века.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские дольщики ждут квартиры в доме более 20 лет. Строительство многоквартирного дома на проспекте Генерала Острякова должны завершить в этом году.

Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублей. Стоимость строительства индустриального парка «Феодосия» в Крыму повысилась более чем на 30% из-за удорожания стройматериалов.

В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа. Два новых месторождения газа разведываются на территории Крыма.

Ученые требуют остановить строительство арт-резиденции «Таврида» в Крыму. Ученые Крыма просят остановить строительство центра «Арт-Резиденция «Таврида» в бухте Капсель.