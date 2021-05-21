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При строительстве дороги в Крыму нашли захоронения знати 1-го века
фото © Крыминформ
Могильник I-IV веков обнаружен в Севастополе при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида».
Об этом сообщил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Олег Шаров.
«Могильник Киль-дере римского времени первой половины I века и середины IV века. Он был разграблен в 2007-2008 году. Несмотря на то, что там открыто 420 погребений, из которых 395 полностью разграблены и уничтожены, тем не менее 30 погребений осталось сохраненных. Плюс вещи, которые не интересовали «черных археологов». В итоге набралось 2 300 предметов, которые дают абсолютно четкую дату и представление о том, кто такие были крымские скифы и сарматы, а также то, что они были беспокойными соседями Херсонеса, воевали и дружили с ним», – рассказал Шаров.
Количество найденных надгробий превышает число всех обнаруженных на юго-западе Крыма надгробий вместе взятых. «Они говорят о том, что очень высокого ранга люди были похоронены на этом холме. Это (могильник) знатных людей, людей, которые были связаны с Херсонесом этого времени», – отметил ученый.
Во время раскопок в зоне строительства восьмого этапа «Тавриды» нашли также уникальное поселение скотоводов и земледельцев бронзового века.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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