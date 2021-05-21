Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +23
море +13

Власть

При строительстве дороги в Крыму нашли захоронения знати 1-го века

При строительстве дороги в Крыму нашли захоронения знати 1-го века

фото © Крыминформ

Могильник I-IV веков обнаружен в Севастополе при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида».

Об этом сообщил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Олег Шаров.

«Могильник Киль-дере римского времени первой половины I века и середины IV века. Он был разграблен в 2007-2008 году. Несмотря на то, что там открыто 420 погребений, из которых 395 полностью разграблены и уничтожены, тем не менее 30 погребений осталось сохраненных. Плюс вещи, которые не интересовали «черных археологов». В итоге набралось 2 300 предметов, которые дают абсолютно четкую дату и представление о том, кто такие были крымские скифы и сарматы, а также то, что они были беспокойными соседями Херсонеса, воевали и дружили с ним», – рассказал Шаров.

Количество найденных надгробий превышает число всех обнаруженных на юго-западе Крыма надгробий вместе взятых. «Они говорят о том, что очень высокого ранга люди были похоронены на этом холме. Это (могильник) знатных людей, людей, которые были связаны с Херсонесом этого времени», – отметил ученый.

Во время раскопок в зоне строительства восьмого этапа «Тавриды» нашли также уникальное поселение скотоводов и земледельцев бронзового века.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские дольщики ждут квартиры в доме более 20 лет. Строительство многоквартирного дома на проспекте Генерала Острякова должны завершить в этом году.

Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублей. Стоимость строительства индустриального парка «Феодосия» в Крыму повысилась более чем на 30% из-за удорожания стройматериалов.

В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа. Два новых месторождения газа разведываются на территории Крыма.

Ученые требуют остановить строительство арт-резиденции «Таврида» в Крыму. Ученые Крыма просят остановить строительство центра «Арт-Резиденция «Таврида» в бухте Капсель.

Власть
В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом

В России 90 процентов мороженого признано фальсификатом

В производстве 90% мороженного производители допускают нарушение технологических процессов.

Общество
Какой сегодня праздник 21 мая

Какой сегодня праздник 21 мая фото

Сегодня, 21 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных

В Крыму офицер ЧФ брал взятки с сослуживцев за фальсификацию данных

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии офицера Черноморского флота, который получал взятки, чтобы накопить на квартиру.

Stars
Известный актер в депрессии отправился в Крым

Известный актер в депрессии отправился в Крым

Российский актер Павел Деревянко после расставания со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой отправился в Крым.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации