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Власть

Обналичили 1,5 млрд: в Крыму будут судить банду подпольных банкиров

18:25 пятница, 21 мая 2021

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.

За два года злоумышленники обналичили более 1,5 млрд рублей. Сами члены организованной группы получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссии.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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