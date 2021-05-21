Обналичили 1,5 млрд: в Крыму будут судить банду подпольных банкиров

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 2016 года по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области действовала организованная группа, которую возглавлял один из обвиняемых. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении.

За два года злоумышленники обналичили более 1,5 млрд рублей. Сами члены организованной группы получили более 111 млн рублей дохода в виде комиссии.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реальные инвестиции в Крым составили только половину от заявленных. Инвесторы, которые подписали соглашения с властями Крыма, уже вложили по своим проектам в экономику региона 84,5 миллиарда рублей.

Жизнь в Севастополе продолжает дорожать. Жизнь в Севастополе с начала года подорожала на 3,5%.

Недострой под игорную зону в Крыму хотят продать за 210 млн рублей. Власти Крыма объявили о проведении аукциона по продаже имущества недостроенного санатория «Фортуна» в ялтинском поселке Кацивели, на базе которого будет создана игорная зона.

Статистика: сколько и на что тратят деньги жители Крыма. В 2020 году потребительские расходы одного члена домохозяйства в Крыму в среднем составили 13 806 рублей в месяц, сообщает Крымстат.