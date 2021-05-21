Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +18
море +13

Власть

Несмотря на пандемию власти разрешили провести винный фестиваль под Ялтой

18:55 пятница, 21 мая 2021
Ялта
Несмотря на пандемию власти разрешили провести винный фестиваль под Ялтой

фото © Новости Крыма

Правительство Крыма разрешило проведение фестиваля WineparkFest в винном парке Mriya в ялтинском селе Оползневое, но при этом ограничило число его участников.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 22 мая по 23 мая 2021 года фестиваля, посвященного началу винодельческого сезона, проведение которого предусмотрено на территории Винного парка в Ялте, селе Оползневое, с привлечением общего количества участников и гостей фестиваля не более 1000 человек», – говорится в документе.

Фестиваль пройдет на территории Центра винного туризма Winepark. Он начнется 22 мая в 11.00, а завершится 23 мая в 21.00. Это первый масштабный фестиваль на территории парка.

Программа мероприятия предполагает исторический экскурс по этапам становления российского виноделия. Также запланированы лекции и мастер-классы от винных экспертов, дегустация вин и фудкорты, театрализованные постановки и живая музыка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 20 мая. Сегодня, 20 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Состоялся первый полуфинал Евровидения-2021. Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме, показав выступления первых шестнадцати участников.

Какой сегодня праздник 19 мая. Сегодня, 19 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение. Британские букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение-2021.

Власть
Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома

Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома видео

Коллектив компании «Топливный альянс» из Феодосии записал видеообращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой остановить беспредел крымского следственного управления.

Общество
Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ

Житель Крыма объявил «священную войну» ФСБ

По социальным сетям Крыма разошлось одиозное видео, на котором неадекватный мужчина объявил священную войну Федеральной службе безопасности.

Власть
В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей

В Крыму полицейский избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей

Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Водный кризис
В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма

В Азовском море приступили к бурению скважин пресной воды для Крыма

Научно-исследовательское судно приступило к бурению скважин на дне Азовского моря с целью поиска источников пресной воды для нужд Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации