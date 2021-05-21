Несмотря на пандемию власти разрешили провести винный фестиваль под Ялтой

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Правительство Крыма разрешило проведение фестиваля WineparkFest в винном парке Mriya в ялтинском селе Оползневое, но при этом ограничило число его участников.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 22 мая по 23 мая 2021 года фестиваля, посвященного началу винодельческого сезона, проведение которого предусмотрено на территории Винного парка в Ялте, селе Оползневое, с привлечением общего количества участников и гостей фестиваля не более 1000 человек», – говорится в документе.

Фестиваль пройдет на территории Центра винного туризма Winepark. Он начнется 22 мая в 11.00, а завершится 23 мая в 21.00. Это первый масштабный фестиваль на территории парка.

Программа мероприятия предполагает исторический экскурс по этапам становления российского виноделия. Также запланированы лекции и мастер-классы от винных экспертов, дегустация вин и фудкорты, театрализованные постановки и живая музыка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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