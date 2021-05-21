Ломота и температура: как определить укус инфицированного клеща

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Определить, что вас укусил инфицированный энцефалитом клещ, можно по признакам интоксикации.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказала инфекционист Софья Русанова.

«Ломота в мышцах, суставах, высокая температура тела, головная боль», - перечислила она симптомы.

Он отметила, что существует несколько форм энцефалита.

«Самая простая форма клещевого энцефалита — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», - подчеркнула Софья Русанова.

Инфекционист добавила, что от клещей защитит одежда, полностью прикрывающая тело и обработанная репеллентами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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