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Ломота и температура: как определить укус инфицированного клеща
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Определить, что вас укусил инфицированный энцефалитом клещ, можно по признакам интоксикации.
Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказала инфекционист Софья Русанова.
«Ломота в мышцах, суставах, высокая температура тела, головная боль», - перечислила она симптомы.
Он отметила, что существует несколько форм энцефалита.
«Самая простая форма клещевого энцефалита — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», - подчеркнула Софья Русанова.
Инфекционист добавила, что от клещей защитит одежда, полностью прикрывающая тело и обработанная репеллентами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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