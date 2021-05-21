Крымская компания пожаловалась на беспредел местного Следкома

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Коллектив компании «Топливный альянс» из Феодосии записал видеообращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой остановить беспредел крымского следственного управления.

«Мы не понимаем каким образом Следственный комитет Крыма стал филиалом полубандитской организации «Атан», торгующей откровенной бодягой на топливном рынке Крыма», - недоумевают сотрудники.

Они рассказали, что 18 мая в их офис ворвались представители ОБЭП, положили всех на пол, надели наручники, изъяли все документы, а также арестовали и увезли всю технику. По словам коллектива «Топливного альянса», незваные гости отказались взаимодействовать с адвокатами и юристами, заявив, что в Следственном комитете «уже состряпано дело» против организации.

«Откровенно запугивали всех наших работников, сообщив, что «не надо было переходить дорогу «Атану». Мы находимся опять в 90-х годах, или по беспределу Следственному комитету можно все?», - говорится в обращении.

Сотрудники феодосийской компании пояснили, что их обвиняют в использовании мобильного заправщика «Бустер» – изобретения фонда «Сколково». При этом, заверили они, «Топливный альянс» получил все необходимые разрешения на использование данного оборудования как от федеральных органов, так и от республиканских.

«Объясните нам, пожалуйста, если мы успешны в коммерческой деятельности, то на наш бизнес надо натравливать Следственный комитет коррупционными организациями, и чем вообще становится Следственный комитет в Крыму? Придатком полубандитской шайки, гонящий в Крым откровенный суррогат?», - задают вопрос работники Александру Бастрыкину.

Они попросили главу Следкома РФ принять меры и наказать виновных.

Ранее появилось сообщение, что руководители и сотрудники топливной компании в Феодосии подозреваются в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Они переоборудовали легковой автомобиль в передвижную АЗС и заправляли машины прямо на улицах города в местах массового скопления людей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Расследуется уголовное дело в отношении троих автозаправщиков и представителя фирмы ООО «Топливный альянс» из числа руководителей. Жители Феодосии подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенные группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ)», – сообщила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК МВД Крыма, оперативники в течение года вели сбор информации о деятельности нарушителей. «Имеется ряд оперативных видеозаписей, на одной из которых во время опасной заправки загорелся автомобиль, чудом никто из проходивших мимо граждан и участвующие в заправке лица не пострадали, взрыва транспорта удалось избежать», – отметила Постнова.

Ранее полицейские вручали предупреждения сотрудникам топливной компании о недопустимости подобных действий, но передвижные АЗС продолжали работать. Сейчас в рамках следствия проведены обыски, используемый для заправок транспорт изъят.

«Представитель фирмы из числа руководящих сотрудников ООО «Топливный альянс» накануне был задержан, в настоящее время судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – сообщила официальный представитель регионального управления СК.

Следователи изучают также видеообращение сотрудников «Топливного альянса», которое они опубликовали в соцсетях: там они обвиняют сотрудников правоохранительных органов в беспределе и работе на одну из автозаправочных сетей полуострова. «Будут приняты во внимание доводы стороны, допрошен каждый участник. В том числе будет дана правовая оценка данного обращения на предмет клеветы в адрес органов следствия», – заключила Постнова.

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