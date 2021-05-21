Крымчанину грозит тюрьма за незаконный лов креветки и бычка

Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Обвиняемый в конце декабря 2020 года, находясь в районе причала «Водная станция» в акватории Керченского пролива Азовского моря, незаконно выловил свыше 5,5 тыс. экземпляров креветки черноморской травяной и каменной, бычка, губана и атерины. С незаконно добытым уловом мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым», – говорится в сообщении.

Нанесенный незаконным выловом ущерб оценивается 260 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Крыма также направила в суд иск о взыскании денег в счет возмещения ущерба. Обвиняемому грозит крупный шлтраф либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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