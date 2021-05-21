Какой сегодня праздник 21 мая

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Сегодня, 21 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день космоса

Важно отметить, что он не имеет ничего общего с Днем космонавтики. 21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.

Кстати, праздник, 22 года назад, буквально из космоса, находясь на российской станции «Мир», негласно утвердил американец Эндрю Томас. Тогда этот поступок сочли необычным и последовали совету астронавта, в конце весны отмечать День космоса.

Не одно десятилетие мы исследуем планеты, звезды, но невозможно представить, какие гигантские пространства еще нужно изучить. И то, что сейчас человечество умеет делать в космосе, является лишь малой частью того, чему еще нужно научиться.

День Тихоокеанского флота России

День Тихоокеанского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 21 мая, в честь создания данного флота. Установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253.

Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что (10) 21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

Основными задачами Тихоокеанского флота, как оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ, являются: поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания; защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил). Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.

Иван Долгий

Народный праздник «Иван Долгий» отмечается 21 мая (по старому стилю - 8 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Иван-градобой», «Пшеничник», «Посев». Долгим праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты.

Также сегодня, 21 мая, отмечают такие праздники:

- День полярника

- День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей

- День военного переводчика в России

- День инвентаризатора (День работника БТИ)

- День музы и вдохновения

- День защиты от безработицы

- День обмена талисманами

- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

- День клубники со сливками (National Strawberry and Cream Day) в США

- День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day) в США

- День открытия Острова Святой Елены

- День борьбы с терроризмом (Anti-Terrorism Day) в Индии

- День независимости Черногории

- День работников культуры и искусства Казахстана

- Пировассия (огнехождение) в Греции

Сегодня именины празднуют: Зосима, Арсений, Адриан, Пимен, Иван (Иоанн Богослов), Милий.

Что происходило 21 мая в прошлые годы

1091 - произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

1499 - правителем с неограниченными полномочиями Эспаньолы (так назвал Христофор Колумб открытый им остров Гаити) вместо адмирала назначен Франсиско Бовадилья.

1502 - испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км

1635 - Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.).

1842 - вышел в свет первый том «Мертвых душ»великой сатиры Гоголя.

1851 - в Австралии обнаружено первое золото.

1859 - запуск часов Биг Бен в Лондоне.

1892 - в Киеве пущен первый в России электрический трамвай.

1904 - в Париже основана ФИФАМеждународная федерация футбола.

1918 - в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1921 - на Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1977 - завершены съемки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

1979 - Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

1980 - в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звездные войны»

1982 - Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.

1991 - Алла Пугачева стала бабушкой. В Лондоне у Кристины Орбакайте родился сын Никита.

2003 - одно из самых скандальных в СНГ представлений для молодежифестиваль современной музыки «Казантип», ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике «персоной нон грата».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 мая. Какие праздники будут завтра?

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