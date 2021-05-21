Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублей

Стоимость строительства индустриального парка «Феодосия» в Крыму повысилась более чем на 30% из-за удорожания стройматериалов.

Об этом шла речь на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в регионе.

«Речь идет о сумме размером около 400 миллионов рублей, это более чем на 30% удорожание. К сожалению, эта сумма подтверждает лишь себестоимость строительно-монтажных работ. То есть речь не идет о какой-то прибыли или сверхприбыли подрядной организации», – сказал первый замминистра строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян.

Представитель заказчика ГКУ «Инвестстрой» уточнил, что из-за удорожания сметы из 105 млн рублей, предусмотренных к освоению в этом году в рамках проекта, на данный момент подрядчик освоил только 27 млн рублей. Проблему планируется решить до конца года путем корректировки сметы и прохождения повторной экспертизы.

«В настоящее время поставлена задача отработать сопоставительную ведомость, возможно, некоторые объемы работ нет необходимости выполнять на этом объекте. Этот объем незначительный, но переработка проектной документации однозначно требуется, эта работа будет проведена в текущем году», – добавил Петросян.

Он также заверил, что индустриальный парк будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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