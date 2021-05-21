Власть
Благоустроить дворы и скверы Симферополя обещают до 1 июля
Благоустройство дворовых и общественных территорий Симферополя должно быть завершено по графику до 1 июля этого года.
Об этом сегодня, 20 мая, на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в РК сказал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«Успешно, практически в полном объеме, завершена работа по реконструкции сквера имени Святого Сергия Радонежского в крымской столице, но по остальным территориям вопросы еще остаются. Работы должны быть активизированы и завершены в намеченный срок», - подчеркнул Гоцанюк.
Напомним, в этом году в Симферополе благоустроят 17 дворов и 5 общественных территорий.
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