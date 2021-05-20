Общество
Жизнь в Севастополе продолжает дорожать
Жизнь в Севастополе с начала года подорожала на 3,5%.
Крымстат определил стоимость фиксированного набора товаров и услуг на одного жителя Южного федерального округа по итогам апреля. Этот показатель используется при оценке уровня материального благосостояния населения, отражая сложившийся уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги. В состав набора включены 83 наименования, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.
В Крыму стоимость набора по и тогам апреля составила 16 тысяч 702 рубля. В Севастополе показатель равен 17 тысячам 130 рублям 36 копейкам. Это почти на 1% больше, чем в марте, и на 3,5% больше, чем в декабре 2020 года.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Статистика: сколько и на что тратят деньги жители Крыма. В 2020 году потребительские расходы одного члена домохозяйства в Крыму в среднем составили 13 806 рублей в месяц, сообщает Крымстат.
В Севастополе не смогли освоить все московские деньги. В Севастополе в течение 2020 года ГУП «Севастопольгаз» (не путать с ПАО «Севастопольгаз») не выполнило работы по газоснабжению на четырех объектах, финансирование которых велось по соглашению между Москвой и Севастополем.
ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам. ПриватБанк заявил, что после 2014 года жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен (чуть более двух миллиардов рублей), включая проценты и штрафы.
Глава Заксобрания Севастополя заработал в два раза меньше спикера Госсовета Крыма. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заработал в 2020 году 12,7 млн рублей.
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