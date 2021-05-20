Зеленский сказал, сколько стран приедут на саммит «Крымской платформы»

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На саммит «Крымской платформы» приедут представители 30 стран.

Об этом на пресс-конференции ко второй годовщине своего президентства сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

«Будет много представителей многих стран. Будут важные документы, подписанные на этой платформе. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церков, спикеры, министры иностранных дел. В целом у нас будут представлены около 30 стран на днях празднования независимой, мощной европейской страны», – сообщил Зеленский.

Он также уточнил, что перед саммитом и 33 годовщиной Независимости Украины еще планируется большая презентация, на которой сообщат дополнительную информацию.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа 2021 года – до 30-летней годовщины Независимости Украины.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала ранее, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной «Крымской платформе», если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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