Власть
Заключенные в Крыму жалуются на качество медицинской помощи
Подавляющее большинство жалоб со стороны заключенных, арестованных и подследственных, пребывающих в местах принудительного содержания в Крыму, касается качества медицинской помощи.
Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Крыма по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Андрей Козарь.
«70% жалоб касаются медицинской помощи: невыдача лекарств, отсутствие или недостаточное количество медосмотров. Это связано с дефицитом медицинских сотрудников. Трудный вопрос с коронавирусной инфекцией. Есть факты, когда люди болеют. Их изолируют и лечат, но мы поставили вопрос о необходимости размещения на территории исправительных учреждений инфекционных боксов. Пока эта тема прорабатывается», - сказал Козарь.
На втором месте, по его словам, традиционно оказываются жалобы на условия содержания:
«Мы прекрасно понимаем, что тот же следственный изолятор в Симферополе построен еще в екатерининские времена. Стандарты и условия этих камер не соответствуют требованиям. Сейчас в Симферополе строится новый следственный изолятор, но пока люди вынуждены находится в существующих условиях. Администрации учреждений стараются делать ремонты, но в целом здесь есть жалобы».
При этом глава общественной наблюдательной комиссии пояснил, что информацию о работе органа можно найти на официальной сайте комиссии. Здесь же размещены контакты, по которым можно круглосуточно направлять информацию о нарушении прав людей, пребывающих в местах лишения свободы. Это могут сделать родственники заключенных.
В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ
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