За неуплату алиментов суд приговорил севастопольца к исправительным работам

Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, не платившего алименты на содержание своей дочери.

Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес приговор в отношении местного жителя 1987 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Установлено, что в мае текущего года мужчина уже привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату без уважительных причин денежных средств на содержание дочери 2009 года рождения. Однако выводов для себя отец девочки не сделал и в период с июня по сентябрь продолжил не платить алименты, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 49 тыс. рублей.

Дознание по уголовное делу проведено ОСП по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю.

Суд, с учетом доводов государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские Ялты пытались уладить семейный конфликт, а обнаружили марихуану. В дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте между матерью и ее сыном.

Пьяный крымчанин катался на угнанном авто и попался ДПС. Сотрудники ГИБДД задержали в Бахчисарайском районе Крыма нетрезвого водителя на угнанном автомобиле, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку. В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».

Крымчанин получил срок за издевательство над ребенком. Как установил суд, 36-летний местный житель на протяжении месяца беспричинно колотил палкой 13-летнего пасынка.