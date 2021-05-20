Власть
За неуплату алиментов суд приговорил севастопольца к исправительным работам
Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, не платившего алименты на содержание своей дочери.
Согласившись с доводами государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес приговор в отношении местного жителя 1987 года рождения.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Установлено, что в мае текущего года мужчина уже привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за неуплату без уважительных причин денежных средств на содержание дочери 2009 года рождения. Однако выводов для себя отец девочки не сделал и в период с июня по сентябрь продолжил не платить алименты, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 49 тыс. рублей.
Дознание по уголовное делу проведено ОСП по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю.
Суд, с учетом доводов государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.
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