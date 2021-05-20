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Коронавирус в Крыму

Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму

10:03 четверг, 20 мая 2021
Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму

фото © meduza.io

За 19 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2939 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 261 человек, выздоровевших за весь период – 39 392 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом. Минздрав Крыма отмечает рост количества госпитализированных пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничными пневмониями.

В Крыму стало снижаться число новых заражений. За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней. Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад.

В Россию вслед за ковидом пришла «черная плесень». В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии, сообщают «Известия».

Коронавирус в Крыму
Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму

Власти сообщают о снижении числа новых заражений в Крыму

За 19 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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