Власти России сообщили о ремонте резервного кабеля энергомоста в Крым

Резервный кабель энергомоста Кубань – Крым находится в ремонте, сбоев в работе самого моста не зафиксировано.

Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает пресс-служба министерства.

«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось. Подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы», – сообщил Шульгинов.

Министр добавил, что риски по доставке электроэнергии потребителям отсутствуют. «Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», – отметил он.

Также Шульгинов напомнил, что поставки электроэнергии по мосту идут в обоих направлениях. «С началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», – заключил министр.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил о повреждении «одной из ниток энергомоста».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поврежден энергомост в Крым. Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.

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