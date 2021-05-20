Власть
Власти России сообщили о ремонте резервного кабеля энергомоста в Крым
Резервный кабель энергомоста Кубань – Крым находится в ремонте, сбоев в работе самого моста не зафиксировано.
Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает пресс-служба министерства.
«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось. Подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы», – сообщил Шульгинов.
Министр добавил, что риски по доставке электроэнергии потребителям отсутствуют. «Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», – отметил он.
Также Шульгинов напомнил, что поставки электроэнергии по мосту идут в обоих направлениях. «С началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», – заключил министр.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил о повреждении «одной из ниток энергомоста».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Поврежден энергомост в Крым. Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.
В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов. Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.
Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии. Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.
В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды. В Крыму подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды для нужд Симферополя и Ялты, проектирование уже началось.
В Севастополе будут судить женщину за убийство младенца
В Ленинский районный суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В Крыму рабочие повредили кабель и оставили город без электричества
Город Щелкино, находящейся на Керченском полуострове, остался без постоянной схемы подачи электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля во время ремонтных работ.
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
17 мая
Поврежден энергомост в Крым
3 часа назад
«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму
Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.