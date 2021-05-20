В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов

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Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.

Соответствующее постановление подписала глава местной администрации Янина Павленко.

«Установить тариф на услугу общественных туалетов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Туринфоцентр ЮБК» в размере 20 рублей за одно посещение», – говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что цена установлена с учетом решения комиссии по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Ялты от 31 марта 2021 года.

Одновременно отменен аналогичный документ администрации города от 12 августа 2016 года, которым тариф на посещение общественных туалетов в Ялте устанавливался в размере 15 рублей. В то время эти объекты находились в ведении МУП «Объединенная управляющая компания».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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