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Спорт

В возрасте 37 лет умер известный крымский футболист Сергей Ференчак

В возрасте 37 лет умер известный крымский футболист Сергей Ференчак

фото © fcsevastopol.ru

Сегодня, 20 мая, стало известно, что умер 37-летний футболист Сергей Ференчак.

20 мая футбольную общественность Севастополя потрясла новость о скоропостижной кончине на 38-м году жизни Сергея Ференчака – воспитанника крымского футбола, игрока, который долгие годы выступал за главную команду города.

В составе «Севастополя» Сергей сыграл 215 официальных матчей и забил 19 мячей. В сезоне 2010/2011 гг. он с капитанской повязкой выводил команду на матчи чемпионата Премьер-лиги Украины. С «Севастополем» Ференчак выиграл первенство Украины среди команд первой лиги, Всекрымский турнир, чемпионат Премьер-лиги КФС – дважды, Кубок и Суперкубок КФС. Свой последний матч за «Севастополь» Сергей Ференчак провел 25 мая 2019 года.

После окончания профессиональной карьеры футболиста он непродолжительное время работал тренером в детско-юношеской секции ФК «Севастополь».

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