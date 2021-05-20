В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским

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В США хотят на законодательном уровне сделать признание российской юрисдикции над Крымом незаконным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, который был поддержан комитетом по международным делам палаты представителей конгресса страны.

В частности, незаконными хотят признать «действия или поддержку, означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами».

Автор законопроекта, представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Конноли заявил, что перед слушаниями позвонил в Украину, где его призвали к скорейшим действиям по принятию данного закона.

В дальнейшем документ будет направлен на рассмотрение всего состава палаты представителей, после, если его одобрят, в сенат.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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