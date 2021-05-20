В севастопольском детском центре медицинской реабилитации выявлены серьезные нарушения

Прокуратура требует устранить нарушения законодательства в деятельности детском центре медицинской реабилитации.

Прокуратурой города Севастополя организована проверка по публикациям в социальных сетях о непроведении ремонтных работ в детском центре медицинской реабилитации ГБУЗС «Городская больницы № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Проверка проведена с привлечением специалистов контролирующих органов, руководителей департаментов здравоохранения и капитального строительства города. На место совместно с представителями общественности выезжали заместитель прокурора города Андрей Жугин, старший помощник прокурора города Наталья Харцызова, прокурор Ленинского района Антон Кугатов.

В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, в связи с чем прокуратурой Ленинского района г. Севастополя главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» внесено представление.

Рассмотрение документа прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений законодательства, угрожающих жизни и здоровью детей, находится на контроле прокурора города Марка Большедворского.

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