Власть
В севастопольском детском центре медицинской реабилитации выявлены серьезные нарушения
Прокуратура требует устранить нарушения законодательства в деятельности детском центре медицинской реабилитации.
Прокуратурой города Севастополя организована проверка по публикациям в социальных сетях о непроведении ремонтных работ в детском центре медицинской реабилитации ГБУЗС «Городская больницы № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».
Проверка проведена с привлечением специалистов контролирующих органов, руководителей департаментов здравоохранения и капитального строительства города. На место совместно с представителями общественности выезжали заместитель прокурора города Андрей Жугин, старший помощник прокурора города Наталья Харцызова, прокурор Ленинского района Антон Кугатов.
В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные нарушения санитарного и противопожарного законодательства, в связи с чем прокуратурой Ленинского района г. Севастополя главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» внесено представление.
Рассмотрение документа прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений законодательства, угрожающих жизни и здоровью детей, находится на контроле прокурора города Марка Большедворского.
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