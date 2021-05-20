В Севастополе подскочила даже цена комнат

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В Севастополе стоимость комнат с начала января выросла почти на 16%. При этом в среднем по России цена на такой вид недвижимости подвысилась на 5%.

Об этом свидетельствуют данные исследования федерального портала «Мир квартир», пишет ТАСС.

Аналитики портала, уточняет агентство, исследовали цены на отдельные комнаты в 68 крупнейших городах России. По результатам анализа, с января по середину мая комнаты подорожали в 57 городах из 68, в 9 – подешевели, в двух городах цены не изменились.

«В среднем данный формат недвижимости подорожал на 5,3%, до 862 385 рублей», – говорится в исследовании.

В нем уточняется, что средняя комната в Москве сейчас стоит 3,2 млн рублей, в Подмосковье - 1,4 млн, в Петербурге - 2,2 млн.

В лидерах подорожания, согласно исследованию, комнаты в Сочи (+15,7%) и Севастополе (+15,7%), Череповце (+15,1%), Калининграде (+13,8%), Кургане (+13,2%), Ульяновске (+12,9%), Магнитогорске (+12,2%), Санкт-Петербурге (+12,1%) и Владимире (+11,7%).

«Можно заметить, что ценник на комнаты подскочил в курортных регионах (Сочи, Севастополе, Калининграде) и там, где они стоили крайне дешево (Череповце, Кургане, Ульяновске, Магнитогорске). Что касается Петербурга, дело отчасти в курортных районах города, отчасти в том, что это сравнительно ходовой товар в Северной столице: здесь, наряду с Новосибирском, Екатеринбургом и Омском, представлено наибольшее предложение на рынке купли-продажи комнат», - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Однако эксперт отметил, что комнаты – не самый популярный вариант жилья, поэтому динамика цен на них не такая активная, как на другую недвижимость. Так, по его словам, за 2020-й год комнаты в России в среднем подорожали на 0,6%, за 2019-й - на 1,7%.

«Но в этом году всего за 4,5 месяца они уже успели прибавить 5% - это связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом», - сказал собеседник ТАСС.

В тексте использованы материалы: Форпост

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