В Севастополе пересмотрят наказание варвару

фото © ForPost

Дело об отмене наказания «Листригонам», цинично уничтожающим Языковую балку, возвращено в Севастополь для пересмотра с самого начала.

Такое решение принял Арбитражный суд Центрального округа в Калуге в ответ на кассацию Севприроднадзора, не согласившегося с отменой наказания.

«Решение Арбитражного суда города Севастополя от 14 августа 2020 года и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2020 года по делу № А84-4676/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Севастополя», - решил суд.

Это решение позволяет надеяться, что предпринимателю, нарушившему все что можно и на своей, и на городской земле (в том числе – в водоохранной зоне), не удастся отделаться судебными издержками.

Напомним: под видом берегоукрепления в Языковой балке без лицензий и согласований добывалась и поставлялась галечно-песчаная смесь. Это нарушало геологический баланс побережья и его экосистему, частью которой были и попавшие под ковш экскаватора краснокнижные растения.

Директор ООО «Листригоны» Сергей Скурский игнорировал предписания о запрете работ, а вывоз песка и гальки на завод объяснял планами по застройке участка коттеджами и «туристическим комплексом с берегоукрепительными сооружениями и развитой инфраструктурой морских причалов». Право строить он увидел в никем не подписанном проекте «Ефимовны», в который открыто предлагают вложиться инвесторам.

За незаконное пользование недрами Севприроднадзор назначил административное наказание и штрафы: 40 тысяч рублей директору «Листригонов» Сергею Скурскому и 850 тысяч рублей – его жене, которая является собственником участка. Экологический ущерб Севприроднадзор оценил в 44 миллиона рублей.

В связке с этими штрафами идет еще один, по иску Севреестра. Его решение зависит от решения по иску Севприроднадзора.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму. Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.

Симферопольская ветклиника заплатит полмиллиона за потерянную собаку. Железнодорожный суд Симферополя обязал ветеринарную клинику, сотрудник которой потерял собаку, заплатить безутешной владелице 433 тысячи рублей.

В севастопольском детском центре медицинской реабилитации выявлены серьезные нарушения. Прокуратура требует устранить нарушения законодательства в деятельности детском центре медицинской реабилитации.

Бешенство в Крыму: очередной поселок объявили «неблагополучным». В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства домашней кошки Новопокровское в Красногвардейском районе, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.