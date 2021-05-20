Власть
В Севастополе пересмотрят наказание варвару
фото © ForPost
Дело об отмене наказания «Листригонам», цинично уничтожающим Языковую балку, возвращено в Севастополь для пересмотра с самого начала.
Такое решение принял Арбитражный суд Центрального округа в Калуге в ответ на кассацию Севприроднадзора, не согласившегося с отменой наказания.
«Решение Арбитражного суда города Севастополя от 14 августа 2020 года и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2020 года по делу № А84-4676/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Севастополя», - решил суд.
Это решение позволяет надеяться, что предпринимателю, нарушившему все что можно и на своей, и на городской земле (в том числе – в водоохранной зоне), не удастся отделаться судебными издержками.
Напомним: под видом берегоукрепления в Языковой балке без лицензий и согласований добывалась и поставлялась галечно-песчаная смесь. Это нарушало геологический баланс побережья и его экосистему, частью которой были и попавшие под ковш экскаватора краснокнижные растения.
Директор ООО «Листригоны» Сергей Скурский игнорировал предписания о запрете работ, а вывоз песка и гальки на завод объяснял планами по застройке участка коттеджами и «туристическим комплексом с берегоукрепительными сооружениями и развитой инфраструктурой морских причалов». Право строить он увидел в никем не подписанном проекте «Ефимовны», в который открыто предлагают вложиться инвесторам.
За незаконное пользование недрами Севприроднадзор назначил административное наказание и штрафы: 40 тысяч рублей директору «Листригонов» Сергею Скурскому и 850 тысяч рублей – его жене, которая является собственником участка. Экологический ущерб Севприроднадзор оценил в 44 миллиона рублей.
В связке с этими штрафами идет еще один, по иску Севреестра. Его решение зависит от решения по иску Севприроднадзора.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму. Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.
Симферопольская ветклиника заплатит полмиллиона за потерянную собаку. Железнодорожный суд Симферополя обязал ветеринарную клинику, сотрудник которой потерял собаку, заплатить безутешной владелице 433 тысячи рублей.
В севастопольском детском центре медицинской реабилитации выявлены серьезные нарушения. Прокуратура требует устранить нарушения законодательства в деятельности детском центре медицинской реабилитации.
Бешенство в Крыму: очередной поселок объявили «неблагополучным». В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства домашней кошки Новопокровское в Красногвардейском районе, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.
В Севастополе будут судить женщину за убийство младенца
В Ленинский районный суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В Крыму рабочие повредили кабель и оставили город без электричества
Город Щелкино, находящейся на Керченском полуострове, остался без постоянной схемы подачи электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля во время ремонтных работ.
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
17 мая
Поврежден энергомост в Крым
3 часа назад
«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму
Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.