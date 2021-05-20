Происшествия
В Севастополе будут судить женщину за убийство младенца
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В Ленинский районный суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«По версии следствия, женщина, находясь по месту своего проживания в частном доме, проявила легкомыслие, не обеспечив выполнение санитарных норм по отоплению помещения, оставила своего ребенка 2020 года рождения в комнате, температура воздуха в которой соответствовала 11°С. В результате чего десятимесячная девочка скончалась от переохлаждения организма», – говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, ей грозит до двух лет ограничения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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