В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа

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Два новых месторождения газа разведываются на территории Крыма.

Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

«Ведется бурение, делаются разведочные скважины. Исчисляется в миллиардах (запасы), находится на суше», – сообщил Рукавишников, добавив, что о деталях говорить он не может.

Ранее госпредприятие «Черноморнефтегаз» объявляло тендер на 1 млрд рублей по выполнению бурения разведочной скважины №8 Поворотного газоконденсатного месторождения.

Месторождение расположено в Ленинском районе Крыма в 36 километрах от поселка Ленино. Оно является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений в Крыму: по данным экспертов, запасы газа составляют 3,5 млрд кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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