Власть
В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа
фото © zanhub.com
Два новых месторождения газа разведываются на территории Крыма.
Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.
«Ведется бурение, делаются разведочные скважины. Исчисляется в миллиардах (запасы), находится на суше», – сообщил Рукавишников, добавив, что о деталях говорить он не может.
Ранее госпредприятие «Черноморнефтегаз» объявляло тендер на 1 млрд рублей по выполнению бурения разведочной скважины №8 Поворотного газоконденсатного месторождения.
Месторождение расположено в Ленинском районе Крыма в 36 километрах от поселка Ленино. Оно является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений в Крыму: по данным экспертов, запасы газа составляют 3,5 млрд кубометров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства яхтенной марины в Балаклаве. Главгосэкспертиза согласовала проект строительства яхтенной марины в Балаклаве. Как сообщили в пресс-службе учреждения, марина сможет вмещать до 600 судов.
В Севастополе облагородят «ворота города». В Севастополе начался ремонт дороги возле городского автовокзала – места, откуда начинается путешествие по городу практически каждого туриста.
В каких городах Крыма лучше жить, чем отдыхать. Местный житель составил рейтинг населенных пунктов региона по удобству для постоянного проживания.
Космос вызовет в Крыму миражи. В ближайший месяц ожидаются два космических события, которые повлияют на жизнь в Крыму.
В Севастополе будут судить женщину за убийство младенца
В Ленинский районный суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В Крыму рабочие повредили кабель и оставили город без электричества
Город Щелкино, находящейся на Керченском полуострове, остался без постоянной схемы подачи электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля во время ремонтных работ.
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
17 мая
Поврежден энергомост в Крым
3 часа назад
«Еще 1500 новых мест»: власти анонсировали открытие нового СИЗО в Крыму
Следственный изолятор на 1,5 тыс мест планируют открыть в Крыму.