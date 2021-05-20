В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды

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В Крыму подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды для нужд Симферополя и Ялты, проектирование уже началось.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Уже готовы площадки под опреснительные установки. Это касается Ялты и Симферополя. Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе», - сказал крымский губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил о том, что начато проектирование опреснительной станции для Ялты, проект планируется реализовать к концу 2022 года.

Для нужд Симферополя предлагалось установить опреснитель в поселке Фрунзе Сакского района.

При этом в правительстве России неоднократно подчеркивали, что строительство опреснительной станции для полуострова – это крайняя мера. В частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки на полуостров в начале мая заявил, что окончательное решение этому вопросу еще не принято, а опреснение морской воды для нужд Крыма является «крайней мерой», которая будет реализована в случае, если дефицит воды не удастся закрыть за счет всех имеющихся источников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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