Водный кризис
Развитие сюжета: Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища ● Алушта не может отказаться от графиков подачи воды ● Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ ● «Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой ● Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая
В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды
фото © Новости Крыма
В Крыму подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды для нужд Симферополя и Ялты, проектирование уже началось.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Уже готовы площадки под опреснительные установки. Это касается Ялты и Симферополя. Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе», - сказал крымский губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил о том, что начато проектирование опреснительной станции для Ялты, проект планируется реализовать к концу 2022 года.
Для нужд Симферополя предлагалось установить опреснитель в поселке Фрунзе Сакского района.
При этом в правительстве России неоднократно подчеркивали, что строительство опреснительной станции для полуострова – это крайняя мера. В частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки на полуостров в начале мая заявил, что окончательное решение этому вопросу еще не принято, а опреснение морской воды для нужд Крыма является «крайней мерой», которая будет реализована в случае, если дефицит воды не удастся закрыть за счет всех имеющихся источников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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