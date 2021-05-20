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В Крыму спасли лисенка: трогательные фото

13:42 четверг, 20 мая 2021

На Крымском полуострове Патрикеевны довольно охотно идут на контакт с человеком, когда что-то в их дикой жизни идет не так.

В паблике ФГБУ «Заповедный Крым» можно познакомиться с одной из таких трогательных историй.

— С этой крохи сотрудники Опукского заповедника (природный заповедник в Крыму, расположен на юге Керченского полуострова, — от авт.) сняли больше 300 клещей.

Напоили, накормили, свозили к ветеринару, — пост в соцсети сопровождает небольшой фотосет из трех симпатичных фото.

Главный герой – лисенок. На одном из фото бедолага весь в клещах: паразиты раздулись от крови, которую «выпили» с его тщедушного тельца. А вот он несмело дегустирует обед, который для него приготовили сердобольные сотрудники Опукского заповедника, — пишет КП-Крым.

Самое мимишное фото, где лисенок вычесан и освобожден от клещей, завернут в теплую куртку и буквально кайфует на руках у девушки с добрым сердцем. В глазах малыша настоящее блаженство!

Но как известно, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит.

— Темной ночью, спустя трое суток, окрепший свободолюбивый лисенок сбежал. Надеемся, что он остался здоров и с ним все хорошо, — сообщают в ФГБУ «Заповедный Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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