В Крыму рабочие повредили кабель и оставили город без электричества

фото © Delfi

Город Щелкино, находящейся на Керченском полуострове, остался без постоянной схемы подачи электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля во время ремонтных работ.

Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Загребельский.

«Подрядной организацией проводились работы механизированным способом. Краем ковша задели магистральный кабель 10 кВ, объединяющий две центральные трансформаторные подстанции. Во время работ оказалось, что кабельная линия проложена выше нормативов: при строительстве города закладывали линии, сделали схемы, а вот глубина залегания не всегда правильно указана. Сейчас ГУП «Крымэнерго» проведено преподключение и большая часть объектов жилфонда и соцкультбыта запитаны от резервных кабельных линий», - рассказал глава города.

Он отметил, что работы по восстановлению постоянной схемы подачи электричества будут завершены в ближайшее время.

«Прибыли дизельгенераторные установки и с их помощью питание подано. Сейчас идет установка кабельных муфт на поврежденные линии, ожидается, что до конца рабочего дня будет подано электричество на все объекты. Пока без электричества только шесть жилых домов», - отметил Владимир Загребельский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поврежден энергомост в Крым. Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.

В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов. Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.

Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии. Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.

В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды. В Крыму подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды для нужд Симферополя и Ялты, проектирование уже началось.