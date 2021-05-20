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Происшествия

В Крыму обнаружили привязанные к камням трупы дельфинов

06:25 четверг, 20 мая 2021
В Крыму обнаружили привязанные к камням трупы дельфинов

фото © скрин видео

Зоозащитники утверждают, что млекопитающие стали жертвами рыболовного промысла в Крыму.

У одного из пляжей на полуострове найдены затопленные с помощью грузов тела погибших дельфинов. Соответствующее видео обнародовали зоозащитники в YouTube.

По их словам, таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. Так, каждый десятый погибший из-за попадания в сети дельфин впоследствии оказывается на суше, а остальные особи опускаются на дно моря.

При этом, чтобы трупы животных не плавали на поверхности, рыбаки топят тела с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость, утверждают активисты.

Как сообщалось,за 2020 год в Крыму на берег выбросился 661 дельфин, что является рекордным показателем. Наибольшее количество смертей приходилось на месяцы активного промышленного рыболовства.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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