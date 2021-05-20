В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку

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В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 2-4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – говорится в сообщении.

Женщина в 2017 году организовала преступную группу, которая приобретала право собственности на земельные участки, дома и квартиры в Симферополе обманным путем. В состав группы входил участковый полиции: при подтверждении информации о смерти одинокого гражданина проникал в его жилище, забирал документы на недвижимость и отдавал их сообщникам для переоформления и последующей продажи.

«Свою вину в совершении преступлений женщина признала полностью, в ходе следствия с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 6 годам лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком на 5 лет», – добавили в пресс-службе.

В законную силу приговор не вступил. Дела в отношении остальных участников группы и двух соучастников находятся на рассмотрении судов Симферополя. Гражданин, который на момент совершения преступления служил в полиции, был уволен из органов внутренних дел.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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