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Происшествия

В Крыму будут судить участников банды наркоторговцев

11:35 четверг, 20 мая 2021

Двенадцати участникам организованной группы предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, организованная группа была создана в апреле 2018 года и функционировала до августа 2019 года. В ее состав входили организатор, а также так называемые кадровики и кураторы, которые давали поручения фасовщикам и закладчикам. Распределение наркотиков между участниками и последующий сбыт происходили бесконтактным способом через тайники-закладки. Координация действий осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров», – рассказала представитель ведомства.

Задержаны 12 активных участников ОПГ, 11 из них находятся под стражей. Правоохранители изъяли более шести килограммов синтетических наркотиков и 850 граммов психотропного вещества.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд  Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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