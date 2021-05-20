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Происшествия

В Керчи дочь украла все деньги с банковской карты своего отца

12:54 четверг, 20 мая 2021
Керчь

Жительница Керчи осуждена на шесть месяцев лишения свободы за кражу денег с банковского счета своего отца. Суд счел возможным считать наказание условным, установив шестимесячный испытательный срок.

Приговор Керченского городского суда вступил в законную силу, уточняют в ведомстве.

Согласно показаниям потерпевшего, он дал свою банковскую карту дочери для снятия наличных денег в сумме 6,8 тыс. руб. - для коммунальных услуг и раздачи долгов, сообщив ей пин-код. Отец-пенсионер не умел пользоваться картой и доверял дочери. Та взяла карту и ушла за снятием наличности, вернувшись через пять дней и сообщив отцу, что денег нет. В ответ на сообщение дочери пенсионер вызвал полицию и вместе с сотрудником правоохранительных органов обнаружил свой банковский счет пустым. В результате действий дочери отцу причинен ущерб в сумме 16,8 тыс. руб.

Суд квалифицировал действия керчанки как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ). При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание в виде наличия малолетних детей у виновной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние.

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