Происшествия
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве
фото © СБУ в Херсонской области
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Херсонской области на своей странице в социальной сети Facebook.
По информации СБУ, в «лечебном учреждении» находилось до 80 человек из разных регионов Украины, а также из Крыма. «Пациентов» привлекали к хозяйственным работам, но денег за это они не получали.
Установлено, что «начальником» учреждения являлся местный житель — пастор одной из церквей. В СБУ отметили, что у священника имеются устойчивые связи с «коллегой, который проживает на территории временно аннексированного Крыма».
«Пастор вместе с соратником заманивал алко- и наркозависимых граждан на курс лечения и реабилитации. Вместо медико-психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов», — уточняется в сообщении.
Людей привлекали к строительным работам и в сельском хозяйстве.
Кроме того, глава церкви владел магазином по ремонту мебели в городе, где также работали «реабилитанты», выполняя множество заказов. Деньги, полученные за рабский труд, присваивал пастор.
Сейчас руководителю центра грозит лишение свободы на срок от 12 лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
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