Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве

фото © СБУ в Херсонской области

В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Херсонской области на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации СБУ, в «лечебном учреждении» находилось до 80 человек из разных регионов Украины, а также из Крыма. «Пациентов» привлекали к хозяйственным работам, но денег за это они не получали.

Установлено, что «начальником» учреждения являлся местный житель — пастор одной из церквей. В СБУ отметили, что у священника имеются устойчивые связи с «коллегой, который проживает на территории временно аннексированного Крыма».

«Пастор вместе с соратником заманивал алко- и наркозависимых граждан на курс лечения и реабилитации. Вместо медико-психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов», — уточняется в сообщении.

Людей привлекали к строительным работам и в сельском хозяйстве.

Кроме того, глава церкви владел магазином по ремонту мебели в городе, где также работали «реабилитанты», выполняя множество заказов. Деньги, полученные за рабский труд, присваивал пастор.

Сейчас руководителю центра грозит лишение свободы на срок от 12 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обнаружили привязанные к камням трупы дельфинов. Зоозащитники утверждают, что млекопитающие стали жертвами рыболовного промысла в Крыму.

В Севастополе на пешеходном переходе сбили девушку. Вечером 18 мая в Севастополе на улице Вакуленчука сбили 20-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №9.

В Севастополе мужчина упал с четвертого этажа на козырек подъезда. Житель многоквартирного дома в поселке Сахарная головка в Севастополе выжил после падения из окна четвертого этажа, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

В Севастополе мужчина с ножом напал на пожарных. Злоумышленника смогла обезвредить только полиция. Его задержали и доставили в психбольницу.