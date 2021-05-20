Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма

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Летом в Черном море, в непосредственной близости от Крыма, пройдут ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО.

Российские военные эксперты не исключают «провокаций» в отношении Крымского полуострова и российских военнослужащих.

В Sea Breeze-2021 примут участие 30 кораблей и 30 единиц авиатехники, более 1400 военнослужащих из различных стран. С учетом стран-наблюдателей планируется участие представителей 35 стран.

Как рассказал профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин, в общей сложности это несколько десятков кораблей, которые будут сконцентрированы в достаточно небольшой акватории. Вероятней всего, бомбардировщики станут имитировать ядерный удар, различные разведывательные операции.

«Поскольку Sea Breeze-2021 будут проводить с учетом «агрессивных действий РФ», маневры априори предусматривают действия прерогативного и демонстрационного характера», — уточнил наш собеседник.

Вместе с тем эксперт скептически настроен в отношении серьезности намерений участников учений.

«Военные должны воздерживаться. Большая политика диктует свои правила», — сказал Вадим Козюлин.

Собеседник отметил, что сценарии военных операций прописываются заранее, но какой план действий задумала Украина со своими союзниками, доподлинно неизвестно.

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