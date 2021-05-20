Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +24
море +13

Власть

Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма

15:05 четверг, 20 мая 2021
Украина и НАТО сымитируют ядерный удар вблизи Крыма

фото © RT

Летом в Черном море, в непосредственной близости от Крыма, пройдут ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО.

Российские военные эксперты не исключают «провокаций» в отношении Крымского полуострова и российских военнослужащих.

В Sea Breeze-2021 примут участие 30 кораблей и 30 единиц авиатехники, более 1400 военнослужащих из различных стран. С учетом стран-наблюдателей планируется участие представителей 35 стран.

Как рассказал профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин, в общей сложности это несколько десятков кораблей, которые будут сконцентрированы в достаточно небольшой акватории. Вероятней всего, бомбардировщики станут имитировать ядерный удар, различные разведывательные операции.

«Поскольку Sea Breeze-2021 будут проводить с учетом «агрессивных действий РФ», маневры априори предусматривают действия прерогативного и демонстрационного характера», — уточнил наш собеседник.

Вместе с тем эксперт скептически настроен в отношении серьезности намерений участников учений.

«Военные должны воздерживаться. Большая политика диктует свои правила», — сказал Вадим Козюлин.

Собеседник отметил, что сценарии военных операций прописываются заранее, но какой план действий задумала Украина со своими союзниками, доподлинно неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море. Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

В Европе рассказали как Крым помогут захватить «морские котики» и «зеленые береты». ВМС США отрабатывали на учениях боевые действия с Россией, таким образом Пентагон готовится к возможному конфликту с РФ в Крыму, сообщает издание Business Insider.

Российские стратегические бомбардировщики пролетели над Крымом. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, по кодификации НАТО «Медведь», пролетели над Черным морем в сопровождении истребителей Су-27.

В Крыму военные организовали конкурс по сборке оружия для молодежи. В Крыму военные провели конкурс для молодых участников региональных отделений ДОСААФ на Кубок командующего Черноморским флотом России.

Происшествия
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве

Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото

В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.

Власть
В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским

В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским

В США хотят на законодательном уровне сделать признание российской юрисдикции над Крымом незаконным.

Власть
В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов

В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов

Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.

Происшествия
В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку

В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку

В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации