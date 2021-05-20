Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней ● Курорты Крыма не собираются снижать цены после праздников ● Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога ● Эксперты признали, что туробъекты Крыма необоснованно подняли цены ● Крым возглавил рейтинг популярных регионов для отдыха в палатках
«Только цены подняли»: эксперт о готовности Крыма к сезону
фото © Новости Крыма
Курортный сезон 2021 года в Крыму пройдет при беспрецедентном количестве гостей в условиях полной загрузки отелей.
Такое заявление в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
Он пояснил, что при существующих в мире ограничениях полуостров остается практически единственным местом, куда россияне массово поедут отдыхать. Очень показательным можно считать период майских праздников, когда были побиты рекорды как советского, так и российского периода.
«При этом нельзя сказать, что этому предшествовала какая-то работа. Подготовки не было, кроме «артподготовки» в виде повышения стоимости размещения», - констатировал Волков.
Исполнительный директор ОСИГ предостерег представителей индустрии гостеприимства, что такое отношение к гостям «со временем может крайне негативно отразиться на числе возвратных туристов». Кроме того, необходимо срочно обратить внимание не только на объективность ценовой политики, но и на человеческие качества – доброжелательность, желание слышать гостя, помогать ему.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что стоимость отдыха в крымских средствах размещения повысилась только для категории 4-5-звездочных отелей.
«В эконом-сегменте повышения не произошло, в отдельных случаях в пределах уровня инфляции на 5-7%, в части отелей удалось сохранить стоимость прошлого года. В санаторно-курортном комплексе, по отношению к ценам 2019-2020, рост не отмечается. В то же время произошел рост стоимости на оставшийся номерной фонд в премиальном сегменте, в котором у нас был дефицит номерного фонда и в прошлом году – это объекты размещения уровня 4-5 звезд», - пояснил Волченко.
Министр также отмечал, что в Крыму высокий процент «возвратных туристов»: 50% – готовы вернуться в следующем году, 45% – в ближайшие пять лет.
«Потому как негативные отзывы все еще превышают положительные», - отметил он и добавил, что при том количестве гостей, которое едет сегодня, нужно очень постараться проявить себя с лучшей стороны. В противном случае, после открытия выездного туризма, россияне будут с очень большой осторожность относиться к отдыху в Крыму, считает Волков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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