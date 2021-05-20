Власть
Симферопольская ветклиника заплатит полмиллиона за потерянную собаку
Железнодорожный суд Симферополя обязал ветеринарную клинику, сотрудник которой потерял собаку, заплатить безутешной владелице 433 тысячи рублей.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Исковые требования мотивированы тем, что между истцом и индивидуальным предпринимателем был заключен договор об оказании платных ветеринарных услуг собаке породы континентальный той-спаниель Папийон, согласно которому животное было передано на хранение ответчику. Однако сотрудница ветклиники потеряла собаку во время прогулки», - говорится в материалах суда.
Хозяйка обратилась в суд с иском и потребовала взыскать с клиники 10 385 рублей за лечение собаки, 126 100 рублей - стоимость собаки, штраф на основании закона о защите прав потребителей в размере 352 655 рублей, 6240 рублей расходов, связанных с поиском собаки. Кроме того, дополнительно, она потребовала компенсировать двойную стоимость собаки в размере 252 000 рублей и моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, постановив взыскать с клиники 79 625 рублей в счет частичного покрытия стоимости собаки и 30 тысяч рублей морального ущерба. Но хозяйка подала апелляцию и теперь, по решению суда, клиника должна ей 433 815 рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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