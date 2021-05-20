Севастопольское лесничество прокомментировало объявление о VIP-пляже на Инжире

Никаких договоренностей о передаче части Инжира частникам нет и быть не может.

С таким заявлением выступил директор ГКУ «Севастопольское лесничество» Максим Мезенцев, комментируя объявление о продаже участка земли под гостиничный комплекс с парком и водопадами в Балаклаве.

Напомним: бонусом к 51 сотке идет договоренность о праве устроить в урочище Инжир VIP-пляж, на что якобы дали добро в севастопольском лесничестве.

«Договоренности о передаче участка частным лицам и организациям нет. Форма осуществления деятельности, указанная в объявлении, на лесных участках невозможна. Урочище Аязьма, оно же Инжир, расположено на лесных участках. Это часть особо охраняемой природной территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Мыс Айя», — сообщил Мезенцев.

Лесничество в принципе не имеет права распоряжаться землей, подчеркнул он, а статус заказника не позволяет ни строить, ни выделять землю под строительство или же коллективное садоводство и огородничество.

«Урочище Аязьма является общедоступным местом отдыха и сейчас открыто для посещений» - заверил Мезенцев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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