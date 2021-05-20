Власть
Севастопольское лесничество прокомментировало объявление о VIP-пляже на Инжире
Никаких договоренностей о передаче части Инжира частникам нет и быть не может.
С таким заявлением выступил директор ГКУ «Севастопольское лесничество» Максим Мезенцев, комментируя объявление о продаже участка земли под гостиничный комплекс с парком и водопадами в Балаклаве.
Напомним: бонусом к 51 сотке идет договоренность о праве устроить в урочище Инжир VIP-пляж, на что якобы дали добро в севастопольском лесничестве.
«Договоренности о передаче участка частным лицам и организациям нет. Форма осуществления деятельности, указанная в объявлении, на лесных участках невозможна. Урочище Аязьма, оно же Инжир, расположено на лесных участках. Это часть особо охраняемой природной территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Мыс Айя», — сообщил Мезенцев.
Лесничество в принципе не имеет права распоряжаться землей, подчеркнул он, а статус заказника не позволяет ни строить, ни выделять землю под строительство или же коллективное садоводство и огородничество.
«Урочище Аязьма является общедоступным местом отдыха и сейчас открыто для посещений» - заверил Мезенцев.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму введен режим чрезвычайной пожарной опасности. В ближайшие три дня в Крыму резко возрастет опасность природных пожаров.
Леса Крыма закрывают на майские праздники. Лес в Крыму на майские праздники закроют для посещения из-за высокой вероятности пожаров.
Леса Севастополя закрыли до холодов и дождей. Севастопольцам ограничили число мест для весенних вылазок на природу.
Туристам-одиночкам запретили посещать крымские заповедники. Попасть на их территорию можно исключительно в составе группы с экскурсоводом.
Украинский пастор удерживал крымчан в рабстве фото
В Украине пастор удерживал людей из Крыма в так называемом реабилитационном центре, при этом он заставлял их работать на себя.
В США хотят сделать незаконным признание Крыма российским
В США хотят на законодательном уровне сделать признание российской юрисдикции над Крымом незаконным.
В Ялте резко повысили стоимость посещения туалетов
Власти Ялты установили стоимость посещения муниципальных общественных туалетов на территории городского округа в размере 20 рублей.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
17 мая
В Крыму главаря группы «черных риелторов» приговорили только к условному сроку
В Симферополе вынесен приговор женщине, организовавшей работу группы «черных риелторов».