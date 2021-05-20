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Реальные инвестиции в Крым составили только половину от заявленных
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Инвесторы, которые подписали соглашения с властями Крыма, уже вложили по своим проектам в экономику региона 84,5 миллиарда рублей.
Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития республики Дмитрий Ворона.
«Из 163,3 миллиарда рублей заявленных инвестиций наши инвесторы вложили уже порядка 52,4% от этой суммы, или 84,5 миллиарда рублей. В ходе реализации их проектов создано более 7 тысяч рабочих мест из 13,1 тысячи заявленных», – цитирует пресс-служба главу Корпорации развития республики.
В настоящий момент в Крыму реализуется 212 инвестпроектов, из которых 30 с объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей.
В феврале текущего года на рассмотрении властей республики находилось более 20 инвестпроектов. Общий объем по этим проектам составлял порядка 20 миллиардов рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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