Происшествия
Пьяный крымчанин катался на угнанном авто и попался ДПС
Сотрудники ГИБДД задержали в Бахчисарайском районе Крыма нетрезвого водителя на угнанном автомобиле, сообщила пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, в селе Голубинка сотрудники дорожно-постовой службы остановили автомобиль Iveco, за рулем которого находился 35-летний местный житель. В ходе общения с водителем полицейские выявили у него признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на месте. Алкотестер показал наличие спирта в выдыхаемом воздухе.
«Во время составления административного протокола госавтоинспекторам поступила срочная ориентировка об угоне транспортного средства. Выяснилось, что задержанный автомобиль Iveco, на котором передвигался нетрезвый водитель, накануне был угнан», – говорится в сообщении.
Злоумышленника доставили в райотдел. Он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался чужим автомобилем, чтобы покататься.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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