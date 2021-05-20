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Происшествия

Пьяный крымчанин катался на угнанном авто и попался ДПС

08:22 четверг, 20 мая 2021

Сотрудники ГИБДД задержали в Бахчисарайском районе Крыма нетрезвого водителя на угнанном автомобиле, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, в селе Голубинка сотрудники дорожно-постовой службы остановили автомобиль Iveco, за рулем которого находился 35-летний местный житель. В ходе общения с водителем полицейские выявили у него признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на месте. Алкотестер показал наличие спирта в выдыхаемом воздухе.

«Во время составления административного протокола госавтоинспекторам поступила срочная ориентировка об угоне транспортного средства.  Выяснилось, что задержанный автомобиль Iveco, на котором передвигался нетрезвый водитель, накануне был угнан», – говорится в сообщении.

Злоумышленника доставили в райотдел. Он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался чужим автомобилем, чтобы покататься.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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