Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 20 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 20 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах и западных чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 81 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 33 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 16, в Ялте - 13 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 19 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 19 мая.
Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 18 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 18 мая.
Завтра в Севастополе ожидаются гроза и сильный ветер. Температура воздуха в городе в этот день не превысит 18-20 градусов тепла.
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