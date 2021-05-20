Поврежден энергомост в Крым

фото © Новости Крыма

Одна из ниток энергомоста из Кубани в Крым получила повреждение, производится переключение на одну из резервных линий.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников на заседании комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза (линии) Тамань – Кафа, первая цепь. Это вызвало сокращение имеющегося ресурса резерва на 25%, – сказал министр.

По словам Рукавишникова, с Кубани в Крым идут четыре кабельных линии, кроме того, имеются четыре резервных линии. Переключение на них занимает продолжительное время, отметил глава Минтопэнерго республики.

«То есть одну «жилу» мы уже использовали. Это такой первый звоночек. Начинается пилиться сук, на котором мы сидим», – добавил он.

Рукавишников также отметил, что энергетическая безопасность Крыма должна быть достигнута в первую очередь за счет развития собственной генерации, а энергомост должен использоваться в качестве резерва.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Симферополя традиционно осталась без воды из-за аварии. Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.

В Крыму уже подготовлены площадки под опреснение морской воды. В Крыму подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды для нужд Симферополя и Ялты, проектирование уже началось.

В недоремонтированном сквере Симферополя ломают новые скамейки. В симферопольском сквере возле Дворца культуры профсоюзов, где продолжаются работы по благоустройству территории, уже ломают новые скамейки и баскетбольную площадку.

Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища. Для того, чтобы обеспечить Алушту водой, на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур построят водохранилище. Еще одно появится на реке Альма в заповедной зоне.